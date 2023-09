Fantacalcio, fa duemila chilometri in 24 ore per partecipare all'asta

Ivan Medici, da Udine a Polla, in provincia di Salerno, per l’asta del fantacalcio. Mille chilometri ad andare e mille a tornare per l’asta della Lega Fantacalcio Polla, una lega guidata attualmente dal presidente Ciro Iannone che esiste da oltre 25 anni.

«È una passione che non trova confini e anche una ottima scusa per tornare a casa mia e incontrare gli amici», ha commentato.

L'asta del Fantacalcio è prevista per questa sera e partecipano 20 persone di, Polla. Quasi sempre gli stessi da sempre. «All'inizio facevamo i conti sui quaderni, ora ci siamo adeguati alla tecnologia e spesso facciamo l'asta da remota - ha raccontato Iannone - ma vogliamo tutti esserci per trascorrere una serata insieme».