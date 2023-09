Incidente stradale sull'Appia, tre feriti: uno in codice rosso

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Benevento lungo la strada statale Appia, in contrada Piano Cappelle, all'altezza del bar Stop&go.

A scontarsi sono state una Fiat Panda ed una Renault Clio. Tre è il bilancio dei feriti, uno dei quali è stato trasportato in ospedale in codice rosso da una delle quattro ambulanze accorse sul posto. Per disciplinare il traffico e ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale: il tenente Vecchio e gli agenti Basile e Iannone. Secondo i vigili, mentre il conducente della Clio stava svoltando in direzione della città, la Panda gli sarebbe finita contro. Quest'ultima vettura è stata sequestrata perché priva della copertura assicurativa e alla conducente, una neopatentata, è stata comminata una multa per guida senza cintura di sicurezza e sottratti 20 punti sulla patente.



Sul luogo dell'incidente erano presenti anche due automezzi dei vigili del fuoco.

Si è in attesa dei referti medici per stabilire se dovranno essere assunti anche provvedimenti di carattere penale.