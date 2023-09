Il Tour Appalti Asmel riparte da Potenza

Riparte il Tour Appalti Asmel per supportare i Comuni associati in una fase cruciale di riassetto normativo e procedurale. Vengono analizzate con i diretti interessati, Sindaci, amministratori, segretari e funzionari degli enti locali, le difficoltà di coordinamento tra norme codicistiche, derogatorie e speciali. Il Comune di Potenza apre la nuova stagione del Tour Appalti che nell’ultima edizione ha visto oltre 10mila partecipanti agli incontri svolti in ben 18 regioni, il prossimo 29 settembre dalle 9 alle 14 presso la Casa del Volontario.

«Per il Comune di Potenza, ospitare una tappa del tour appalti è un'occasione per offrire a tutti gli amministratori locali e al personale dei Comuni lucani delucidazioni e chiarimenti sul Nuovo codice - a parlare è Mario Guarente, sindaco di Potenza – L’occasione di confronto con eminenti esperti arriva in un momento di grandi cambiamenti e difficoltà di adeguamento alle nuove norme vigenti.

Nel panel dei relatori della nuova edizione del Tour Appalti Asmel ci sono anche Battiston, esperta diritto amministrativo, Bianco, esperto personale pubblico, Busbani, Contract Manager, Centurelli, Direttore Genenerale Unità di Missione PNRR. Tra le questioni più calde affrontate nel corso dell’incontro anche l’operatività del nuovo sistema di qualificazione, con il blocco del rilascio dei CIG per le stazioni appaltanti non qualificate che devono ricorrere a SSAA e CUC autorizzate da ANAC a gestire gli affidamenti sopra le soglie di qualificazione come la Centrale di committenza Asmel Consortile qualificata per tutte le gare di qualsiasi importo (nel 2022 svolte 6.952 gare per 1,7 Miliardi di euro).

Ampio spazio viene dato inoltre al Piano straordinario delle assunzioni e alle modalità semplificate garantite da ASMEL agli Enti interessati attraverso la procedura degli Elenchi di Idonei costituiti a seguito del “Decreto reclutamento”. Ad oggi sono oltre 45mila gli idonei pronti ad essere assunti in sole 5 settimane mediante una semplice procedura di interpello. ASMEL è l’Associazione per la Modernizzazione e la Sussidiarietà degli Enti Locali, senza scopo di lucro, la cui azione ha consentito di mettere in rete oltre 4.219 enti in tutt’Italia con un approccio pervasivo e cooperativo e realizzando community nei settori dell’eGovernment, della formazione, dell’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, della committenza, ecc. Alle Stazioni appaltanti associate garantisce oltre alla committenza e i servizi ausiliari, anche la piattaforma gare, la formazione e l’assistenza per la qualificazione autonoma.