Lutto a Sant'Agata de' Goti per la scomparsa dell'ex sindaco Arturo Mongillo

E' in programma domani mattina alle 11.00 nel duomo di Sant'Agata de' Goti il solenne rito funebre per l'ultimo saluto all'ex sindaco Arturo Mongillo venuto a mancare questa mattina.

Avvocato, titolare di numerosi incarichi politici ed istituzionali sia in Provincia di Benevento che in Regione Campania, ha sempre e dovunque difeso le sue due più grandi passioni: quella per il calcio, con il tifo per il Napoli, e quella per la sua Sant'Agata. Passioni unite nell'ultimo evento che "l'avvocato", così come era conosciuto da tutti, aveva organizzato proprio nella sua città nel mese di giugno, quando per celebrare il terzo scudetto del Napoli aveva invitato nel Sannio lo scrittore Amedeo Colella.

I più lo ricordano però seduto sul palco di piazza Tiziano Della Ratta al fianco dell'ex sindaco di New York Bill de Blasio, suo parente e spesso suo ospite a Sant'Agata, nel giorno del conferimento della cittadinanza onoraria.

Numerosi nella giornata di oggi i messaggi di cordoglio. «Cittadino esemplare, animato da profondo senso civico e morale, l’avvocato Mongillo - questa la nota del sindaco Salvatore Riccio - è stato un punto di riferimento per la nostra comunità e lascia un'impronta indelebile nella memoria storica della Città».

«E' davvero un momento difficile per la nostra società e per la comunità nel suo complesso - le parole invece del presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sant'Agata de' Goti Antonio Piscitelli -.

L'avvocato Arturo Mongillo, insieme al suo predecessore, il papà Mario, ha svolto un ruolo importante e ha contribuito in modo significativo al benessere della Società. In questo momento di dolore, spero che l'unità tra i membri possa essere un sostegno reciproco. Il suo impegno e la sua dedizione saranno ricordati con gratitudine da tutti noi».