Salerno, i detenuti di Fuorni a lavoro a Roma per preparare il Gran Prix di Formula E

Si rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione fra Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Formula E, in occasione del 2023 Hankook Rome E-Prix che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 luglio sul circuito cittadino dell'Eur, fra l'Obelisco di Marconi e l'iconico Colosseo Quadrato. Tra i detenuti anche quelli provenienti dal carcere salernitano di Fuorni.

«L'evento e, più in generale, la collaborazione con Formula 3 si inseriscono in una più ampia azione programmatica del Dipartimento che punta a promuovere azioni di sistema per sviluppare attività di reinserimento sociale in favore della popolazione detenuta, come richiesto dalla nostra Carta Costituzionale» ha detto il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, che ha inoltre sottolineato come «il mix fra tecnologia sostenibile e missione sociale permette anche all'amministrazione penitenziaria di guardare verso nuovi orizzonti, come dimostrano i tanti e diversi contributi offerti quest'anno agli organizzatori dell'E-Prix di Roma e i numerosi feedback di apprezzamento ricevuti».