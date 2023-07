Per la videosorveglianza battipagliese è nuovamente fumata nera. Mentre la provincia di Salerno fa il pieno di fondi del Ministero dell’Interno, nell’ambito del decreto sicurezza, Battipaglia è esclusa dalla graduatoria per il finanziamento. «È approvata la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni interessati - si legge nel decreto firmato dal ministro Matteo Piantedosi - i progetti sono ammessi al finanziamento statale secondo l’ordine della graduatoria definitiva e fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie previste».

Nell’elenco, i comuni della provincia di Salerno ammessi sono in tutto 76, sette dei quali sono effettivamente stati ammessi a finanziamento. Eboli, per esempio, figura tra questi: il progetto presentato dal Comune guidato dal sindaco Mario Conte ha un valore di 59mila euro, di cui 30mila euro saranno cofinanziati dall’ente e altri 29mila saranno pagati dal Ministero. Altro progetto finanziato è quello del Comune di Pollica, che ha presentato un progetto da 220mila euro, di cui 135mila coperti dai fondi ministeriali. C’è poi Positano, che ha presentato un progetto da 83mila euro e riceverà 63mila e Ascea, che con un cofinanziamento da 23mila euro riuscirà a realizzare un progetto da 43mila euro. Ultimo ente a beneficiare dei fondi ministeriali è Pontecagnano Faiano, che si vede ammettere a finanziamento un progetto di 180 mila euro, ricevendo un importo di 120mila euro.

Due, poi, sono i progetti presentati da unioni di comuni, che sono stati ammessi a finanziamento. Il primo è quello dell’Unione dei Comuni Alto Cilento (Agropoli, Capaccio, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara), il progetto costerà 312mila euro, ma il Ministero spenderà solo 240mila euro. Il secondo progetto, con un importo di 297mila euro di cui 250mila ammessi a finanziamento, è quello presentato dall’Unione dei Comuni Velini, di cui fanno parte Casal Velino, Pollica e San Mauro Cilento. Tanti poi sono i progetti ammessi in graduatoria, ma che, almeno per il momento, non riceveranno fondi. Tra i comuni più importanti della provincia di Salerno, per adesso, restano esclusi Sapri, Scafati, Nocera Inferiore, Mercato San Severino, Baronissi. Prosegue così l’epopea battipagliese, da anni a caccia di fondi che consentano di potenziare l’infrastruttura di monitoraggio della città. Insieme con la pubblica illuminazione, da tempo la cittadinanza chiede uno strumento di controllo del territorio. L’attesa, però, è destinata a continuare.