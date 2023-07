Capaccio Paestum, ladri in azione: residenti li costringono alla fuga

Ladri in azione, durante la notte scorsa, a Capaccio Paestum. I malviventi sono entrati in azione in località Laura, ma sono stati scoperti nel giardino di un'abitazione e messi in fuga dai proprietari.

Gli stessi residenti, spaventati dal frastuono, hanno avvisato i carabinieri, che ora stanno indagando sull'accaduto. Purtroppo, in zona, così come in altre aree del territorio, sono diverse le segnalazioni di furti o di tentativi falliti proprio perché i proprietari riescono in tempo ad accorgersi di presenze estranee ed a dare l'allarme.

I residenti, tuttavia, rilanciano l'appello per un maggiore controllo del territorio, attraverso l'installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale.