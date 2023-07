Castellabate, ladri in azione nel weekend: la denuncia di residenti e vacanzieri

Ladri in azione negli ultimi giorni sul territorio comunale di Castellabate. Due i furti commessi con i malviventi che sono entrati in azione nella frazione Lago e nella zona nord dell’abitato di Santa Maria di Castellabate.

Nel primo caso, i malviventi sono stati costretti a fuggire, con un bottino di poco valore, perché sorpresi dai proprietari. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri della locale stazione, che proprio nei giorni antecedenti avevano arrestato in flagranza di reato una coppia di ladri, che agiva però lungo la costa, rubando nelle auto in sosta in prossimità delle spiagge.

Al vaglio dei militari dell’Arma anche le immagini di alcune videocamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

Sta di fatto che cresce la preoccupazione sia tra i vacanzieri che tra i residenti dopo l’ultima ondata di furti sul territorio comunale.

Resta, tuttavia, un fenomeno piuttosto diffuso e preoccupante che periodicamente, a fasi alterne, interessa diverse aree del territorio cilentano, dalla costa all’entroterra.