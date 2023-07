Hanno tirato un sospiro di sollievo i familiari di Brenda Cuomo, la 23enne scomparsa venerdì da Capriglia (Pellezzano), che aveva fatto perdere le sue tracce, lasciando a casa il cellulare e portando con sé un borsone con pochi indumenti. È stata – infatti – ritrovata dalle volanti della Polizia di Napoli e dai Carabinieri partenopei in collaborazione con i Carabinieri di Salerno (agli ordini del capitano Manlio Malaspina) e Mercato San Severino. Dopo l’avvistamento della sua auto, in tarda mattinata, nel capoluogo campano si è avviata subito la macchina delle ricerche delle forze dell’ordine. La giovane allontanatasi volontariamente dalla propria abitazione a Salerno, stando a quanto dichiarato poi dai militari dell’Arma, è stata ritrovata intorno alle 14 nei pressi di piazza Garibaldi in stato confusionale e poco lucida. Ed è per questo che è stato necessario un ricovero in una struttura ospedaliera della zona del ritrovamento. Brenda Cuomo è stata infatti sottoposta ad accertamenti sanitari dopo aver risposto alle domande degli agenti di polizia sulle motivazioni del suo allontanamento. Nessuna denuncia, nessun reato contestato e nessuna ferita che possa far pensare a violenze subite: la ragazza è stata ritrovata da sola nella propria auto.

I DUBBI

Al momento non si conoscono i motivi dell’allontanamento che, da quanto si apprende, sarebbero strettamente personali. I carabinieri sono riusciti a «scavare» anche tra i messaggi e i contatti della giovane sul telefono cellulare lasciato a casa. In particolare, le chat con un amico poi ascoltato nella serata di venerdì. Le indagini sono state effettuate dalla centrale operativa dei carabinieri di Salerno che, grazie ai lettori di targa, sono riusciti a ricostruire i transiti della Clio bianca della ventitreenne. Una volta rintracciata la ragazza, grazie ad una collaborazione interforze con la Questura di Napoli, sono riusciti ad intercettarla proprio nei pressi della stazione di Napoli. Tanta paura però per la famiglia, parenti e amici che sono stati anche ascoltati dagli inquirenti tra venerdì e sabato. Un mistero e un allontanamento inspiegabile per la madre, Monica Iannicelli, che ha lanciato numerosi appelli sui social. L’ultimo risale a sabato sera: «Mi basta sentire solo la tua voce! Ti prego, anima mia, non lasciarmi così. Qualsiasi cosa la sistemiamo insieme come sempre...chiamami ti scongiuro». Ma non solo: l’appello era partito anche durante la messa domenicale nella parrocchia di Pellezzano tramite la voce di don Biagio Napoletano che si è riunito in preghiera con i fedeli sperando in un buon esito delle ricerche. In occasione della messa della festa patronale nella parrocchia di Capriglia, il sacerdote che, a quanto pare, conosce bene Brenda ha sottolineato: «Questa ragazza della nostra comunità sta facendo vivere momenti di apprensione, tristezza ed ansia alla sua famiglia e a tutti noi. Chi avesse notizie o l’avesse vista lo riferisca alla famiglia». C’è una circostanza che andrà approfondita per andare fino in fondo ai motivi dell’allontanamento possibile chiave di comprensione per quanto accaduto. La giovane, a detta degli amici più stretti sentiti dai militari, negli ultimi tempi, era inquieta e preoccupata e turbata per qualcosa. Alla notizia del ritrovamento alcuni parenti, con gioia, avevano postato l’annuncio sui social: «Brenda stiamo venendo a prenderti». Gioia manifestata anche dal primo cittadino di Pellezzano Francesco Morra: «Non si conoscono ancora i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi ma l’intera comunità di Capriglia tira un sospiro di sollievo. Ringrazio quanti si sono impegnati nelle operazioni di ricerca». Ora - per fortuna - mamma Monica potrà abbracciare ancora più forte Brenda.