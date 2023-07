Brenda Cuomo scomparsa a Salerno e ritrovata a Napoli: sospiro di sollievo per la famiglia

È stata ritrovata e starebbe rientrando a Salerno, insieme alle forze dell’ordine, Brenda Cuomo la 23enne scomparsa da Capriglia nella giornata di venerdì. L’auto della giovane, dopo essere stata avvistata nei pressi di Napoli nella mattinata, ha riportato sulle tracce della donna.

Da subito i carabinieri hanno pensato ad un allontanamento volontario. Sospiro di sollievo per la famiglia, gli amici e per la mamma di Brenda che nelle ultime ore ha vissuto un incubo. Da chiarire le cause e i motivi dell’allontanamento della giovane.