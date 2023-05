Bernardo Rossi, sparito il 61enne veronese che ha nascosto per 5 anni i resti della madre in casa: nessuno sa dov'é

Bernardo Rossi è sparito. Il 61enne accusato di aver nascosto per sei anni il cadavere della madre in casa, pur di continuare a intascarne la pensione, adesso non si trova più. Nessuno sa dove sia.

Se lo chiedono i vicini di casa, che consideravano Rossi «un uomo disponibile e dai modi gentili». E se lo chiedono gli amici del Pony Club Veronese, il maneggio in cui l'ex titolare di una ditta di marketing praticava l'equitazione, sua grande passione.

Come riporta il Corriere del Veneto, perfino l'avvocato d'ufficio, appena assegnato all'uomo, si pone in queste ore la stessa domanda.

Ma il suo assistito non risponde alle telefonate e il cellulare risulta sempre spento. Il caso di Bernardo Rossi, ora, è diventato un mistero.

Il caso

Sono passati quattro giorni dal 25 maggio. Giorno in cui i vigili urbani di Verona hanno trovato i resti della madre di Rossi nel suo appartamento in via Marco Polo 5, dopo le segnalazioni dei residenti, allarmati dal fatto che nessuno vedeva più la donna nei paraggi da molto tempo. Nemmeno il medico curante o il farmacista di fiducia.

Helga Maria Enghbarth, nata nel febbraio del 1934 a Colonia in Germania, era la moglie di Flaviano Rossi, il padre di Bernardo, scomparso anche lui tempo addietro. Gli agenti l'hanno trovata sul materasso di una camera da letto, avvolta in un sacco nero della spazzatura, ormai in avanzato stato di decomposizione. Gli inquirenti stimano che il decesso della donna (di cui sono ancora ignote le cause) sia avvenuto nel 2017, anno in cui dovrebbe aver compiuto 86 anni.

L'accusa

Per sei lunghi anni, dunque, il figlio Bernardo ha mangiato e dormito in quella casa, ora sequestrata, a fianco del corpo senza vita della madre. Quando vicini e conoscenti gli chiedevano come stava la donna, lui mentiva. Puntualmente. Una messinscena che, secondo la Procura di Verona, gli avrebbe garantito cospicue entrate illecite: la pensione della madre ammontava, infatti, a ben 30mila euro l'anno (2500 € al mese). In totale, si ipotizza quindi che il 61enne abbia incassato circa 180mila euro a scapito dello Stato.

L'Inps ha già avviato le pratiche per recuperare la cifra perduta. Rossi è accusato di occultamento di cadavere e truffa ai danni dello stato. Il giorno dopo la scoperta del cadavere, venerdì 26 maggio, l'uomo si è presentato alla polizia locale veronese per farsi notificare gli atti d’accusa nei suoi confronti. Ma da allora, non si trova più.