Fulmine colpisce albero, paura ad Angri: villa comunale chiusa

Paura ad Angri, questa mattina, quando un fulmine ha colpito una della palme presenti nella villa comunale che, prendendo fuoco, ha danneggiato anche uno dei pini secolari vicini. Allertati, sono giunti sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e fatto i primi rilievi del caso.

Al momento la villa resta chiusa per ulteriori accertamenti sullo stato delle piante colpite e per la messa in sicurezza dell’area. Area che alla riapertura sarà temporaneamente delimitata - spiega il sindaco Cosimo Ferraioli - per evitare pericoli».

Gli interventi sono terminati nel primo pomeriggio con la messa in sicurezza del pino (in attesa di ulteriori prove di trazione che verranno effettuate a breve dai tecnici), l’abbattimento della palma che ha preso fuoco e che è risultata irrecuperabile, il riassetto e la pulizia dell’area che è tuttora delimitata. «Si prega quindi i cittadini - continua il primo cittadino - di fare attenzione e non oltrepassare l’area delimitata, seppur risulta sicuro passeggiare e intrattenersi nelle altre zone non segnalate»