Maltempo in Toscana e Liguria: a Livorno sospesi gli esami di maturità, a Genova evacuati pazienti in rianimazione

Nubifragi intensi stanno colpendo il versante tirrenico, il particolare la Toscana e la Liguria. Ci sono forti disagi in entrambe le regioni.

Maltempo, a Livorno e nel Grossetano sospesi esami di maturità

A Livorno in sessanta minuti sono caduti altrettanti millimetri di pioggia così come in tutta la regione, in allerta arancione, in tre ore si sono registrate 4.300 cadute di fulmini. Nella stessa città, così come in altri Comuni grossetani, sono stati sospesi gli esami. Lo stop è stato deciso per «tutte le attività educative, per evitare gli spostamenti delle persone. Per lo stesso motivo nella prima mattinata sono state contattate le scuole dove si stanno svolgendo gli esami e anche in questo caso sono state sospese e fatte slittare le prove per gli studenti che non si trovavano già all'interno degli istituti», ha spiegato il sindaco livornese Luca Salvetti.

È stata anche annullata la terza prova del Palio di Siena: un forte acquazzone si è abbattuto nel primo pomeriggio nella città rendendo inagibile l'anello di tufo di piazza del Campo su cui corrono i cavalli.

⚠️ A Livorno forti precipitazioni con oltre 25mm di pioggia in 15 minuti. Tutto il sistema regionale di Protezione Civile è in allerta pronto a intervenire in caso di necessità. pic.twitter.com/ZWbD2LpQ50 — Eugenio Giani (@EugenioGiani) June 30, 2023

Maltempo Liguria, a Genova evacuati pazienti intubati

Anche la Liguria è in allerta dopo i forti temporali che si sono abbattuti nella zona centrale della regione, con precipitazioni dalla costa all'entroterra e fino al confine con Piemonte ed Emilia. Si sono registrati 63 millimetri in un'ora a Viganego (entroterra di Genova), quasi 91 millimetri in tre ore a Barbagelata e quasi 46 in appena trenta minuti a Sant'Ilario, nell'estremo levante del capoluogo. A Genova la pioggia ha provocato la caduta di alcuni ponteggi allestiti nella parte inferiore del viadotto Bisagno per lavori sull'impalcato e sono state tante le strade allagate, così come le chiamate ai vigili del fuoco.

A causa di alcune infiltrazioni d'acqua in più punti, che hanno interessato il reparto di rianimazione al primo piano del Pronto soccorso del Policlinico San Martino, è stata necessaria l'evacuazione di sei pazienti: sono stati trasportati in auto per l'allagamento del tunnel del monoblocco dedicato ai trasporti interni e suddivisi tra i reparti di rianimazione ai piani superiori del monoblocco.

Il maltempo per ora non accenna a diminuire e il mese di luglio inizierà con delle piogge su Nord-Est, Centro Italia e Campania.

Ma domenica chiuderà il primo weekend di luglio con un deciso miglioramento: saranno prevalenti i momenti soleggiati, mentre qualche acquazzone, di breve durata e localizzato, si attarderà sul versante adriatico, dalle Basse Marche alla Puglia.

Disagi anche nelle Marche

Nelle Marche, dopo una mattinata di sole e caldo, nel pomeriggio si sono registrati temporali diffusi, come previsto dall'allerta gialla prolungata anche alla giornata di domani. Le piogge intense hanno risparmiato per ora il Pesarese, colpendo con particolare intensità invece le province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami caduti in strada e allagamenti di garage e scantinati. In sei circostanze i pompieri sono entrati in azione nel Maceratese per allagamenti di alcuni locali a Macerata e nella zona di Sforzacosta. La Provinciale 78 di Passo Ripe San Ginesio si è riempita d'acqua che poi è defluita dopo la fine delle precipitazioni. Anche in provincia di Ancona, disagi nello Jesino dove è caduto un albero a causa del maltempo. Interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage e scantinati a Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare. Nell'Ascolano sta piovendo copiosamente anche sulla costa, a San Benedetto del Tronto e i vigili del fuoco sono alle prese con diverse chiamate da parte di cittadini per disagi dovuti al maltempo.