Belen diventa Pocahontas per la visita a sorpresa ai bambini ricoverati all’Ospedale Gaslini: «Vi ringrazio per i vostri abbracci»

Belen Rodriguez ha sempre avuto a cuore la beneficenza, soprattutto quella per i bambini che hanno difficoltà o con problemi di salute molto serie. Proprio oggi, la showgirl argentina si è recata all'ospedale Gaslini di Genova per fare una sorpresa ai bambini ricoverati nei vari reparti. Ma non solo! Belen si è trasfornata in una vera e propria principessa, Pocahontas che insieme a Elsa, interpretata da Matilde, hanno intrattenuto i piccoli con canzoni e giochi divertenti.

La visita all'ospedale

Belen ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni momenti della giornata di oggi all'Ospedale pediatrico di Genova dove lei e la sua amica Matilde hanno portato un po' di leggerezza e serenità, durante il periodo difficile del ricovero.

La showgirl argentina ha pubblicato foto e video in cui abbraccia e bacia i bambini ricoverati, con la didascalia: «Quanto vi ringrazio per i vostri abbracci, me ne vado con le tasche piene di baci e gli occhi pieni di voi».

Il costume da Pocahontas era bellissimo e i bambini sono rimasti molto sorpresi quando hanno sentito Belen cantare le canzoni insieme al musicista che con la chitarra li ha fatti ballare e divertire, portando un po’ di leggerezza e tanti sogni.