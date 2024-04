Duplantis re del salto con l'asta, nuovo record mondiale: vola a 6,24 metri

Nel mondo dell'atletica c'è un nuovo re: si tratta di Armand Duplantis, svedese originario degli Stati Uniti classe 1999. Il ventiquattrenne alla Diamond League in Cina ha scritto il nuovo record mondiale per il salto con l'asta portandolo a 6,24 metri di altezza. Lo scandinavo ha ottenuto questo risultato al primo tentativo, nella manifestazione che si sta tenendo in questi giorni a Xiamen in Cina. Questa è la tappa inaugurale della Diamond League 2024 di atletica leggera. Il precedente record mondiale era detenuto sempre da Duplantis e ammontava a 6,23 metri. Lo svedese è, inoltre, anche il detentore del record mondiale indoor (6,22 metri).

A tre mesi delle Olimpiadi del 2024 è l'ottava volta che il 24enne svedese, campione olimpico in carica e due volte campione del mondo, migliora il record del mondo da quando lo ha conquistato a spese del francese Renaud Lavillenie nel 2020.

Torna l'International Alpha Cup: Federica Pellegrini la madrina. Da Razzetti a Ragaini: tanti i campioni in gara