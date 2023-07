Tragedia sfiorata al Vomero: un ramo si abbatte su un'auto: nessun ferito

È accaduto nel tardo pomeriggio al Vomero. Un ramo di un albero che fiancheggia via Bernini, celebre arteria commerciale del quartiere collinare, si è staccato improvvisamente e si è abbattuto su un'auto in sosta, colpendola in pieno.

Fortunatamente nessuno ferito ma tanta paura tra i passanti.

Sul luogo sono subito intervenuti i Carabinieri, come da una foto che ritrae il crollo e pubblicata su Facebook da Nello Mazzone, che scrive: «Ennesima tragedia sfiorata al Vomero: poco fa un grosso ramo di un albero su via Bernini si è staccato ed è finito su un’auto».

Il cedimento molto probabilmente è stato causato dalle forti raffiche di vento che imperversano in città.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti fino alle ore 20:00 di Sabato 1° Luglio 2023, dove potranno verificarsi anche grandine, fulmini e forti raffiche di vento.