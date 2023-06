Vomero, il degrado dell'albero monumentale di piazza degli Artisti: «Situazione inaccettabile»

L'enorme Phytolacca di piazza degli Artisti, una delle piazza centrali del quartiere Vomero, è uno dei simboli più conosciuti del quartiere. Nonostante l'importanza dell'albero, registrato come albero monumentale nell'apposito registro della regione Campania e, pertanto tutelato, l'aiuola che lo ospita versa in orribili condizioni di degrado, circondata e invasa da rifiuti abbandonati a qualsiasi ora del giorno da parte, denunciano alcune associazioni civiche del territorio, dei commercianti incivili della zona.

Cassette di frutta, sacchetti di rifiuti indifferenziati, deiezioni canine ed erbacce fanno da "corona" ad un albero che, proprio in virtù della sua importanza, meriterebbe ben altra considerazione ma che, invece, sembra essere stato lasciato al suo destino.

«Si tratta di un albero tanto bello quanto sfortunato - ha denunciato la consigliera regionale Maria Muscarà - vittima di un colpevole abbandono da parte delle istituzioni e di una inciviltà diffusa che lo sta letteralmente soffocando.

Lo stato dell'aiuola è a dir poco inaccettabile ed è lo specchio più evidente di quanto poco si faccia per tutelare gli alberi in questa città. All'inizio della consiliatura Manfredi avevamo incontrato il neo-assessore al Verde Santagada e speravamo di aver avviato una buona collaborazione istituzionale. Purtroppo alle buone premesse non sono seguiti i fatti e la triste realtà è sotto agli occhi di tutti».

A piazza degli Artisti dovrebbe sorgere - al netto della battaglia a colpi di carta bollata ancora in atto - un grosso parcheggio interrato. Evenienza che ha fatto nascere più di un sospetto sulle reali motivazioni dell'abbandono della phytolacca.

«Negli anni '90 - l'affondo di Muscarà - per i lavori dei giardinetti di via Ruoppolo fu proposta la fantasiosa ipotesi di sradicare gli alberi e di ripiantarli nel parco nazionale dell'Abruzzo. Una cosa impossibile anche solo a pensarci. Il sospetto è che anche per questo albero si voglia pensare a soluzioni di questo tipo. Ricordiamo - continua ancora - che a poche decine di metri dalla phytolacca di piazza degli Artisti c'è Masaniello, altro enorme albero secolare e simbolo del Vomero che sopravvive a stento all'incuria ed al degrado».

In attesa di risolvere l'atavico problema legato al degrado che circonda l'albero, però, arriva una buona notizia. Il Comitato Gazebo Verde guidato da Maria Teresa Ercolanese, che negli scorsi giorni aveva per prima denunciato il degrado dell'aiuola di piazza degli Artisti, ha annunciato che a breve partiranno lavori di riqualificazione dell'area verde e della grande pianta, con l'avvio di un progetto elaborato ed approvato dalla Municipalità Vomero-Arenella.

«Purtroppo c'è inciviltà diffusa da parte di una fetta di esercenti della zona - spiega Maria Teresa Ercolanese, promotrice insieme alle associazioni Gea ed al Comitato Civico Vomero dell'inserimento della phytolacca nel novero delle piante monumentali della regione Campania - e questa inciviltà è sotto agli occhi di tutti. Abbiamo più volte denunciato questo inaccettabile stato di cose e siamo finalmente felici di poter annunciare che al più presto partiranno lavori di risistemazione della viabilità dell'intera piazza e, di conseguenza, anche dell'aiuola che ospita l'albero».