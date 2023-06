Napoli, crolla albero al Vomero: nessun ferito, traffico in tilt

Paura pochi minuti fa al Vomero. In via Saverio Altamura un grosso albero si è schiantato sulla strada. Per puro caso in quel momento non transitavano automobili e non c'erano passanti, sicché non è stato registrato nessun ferito.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno lavorato per circa due ore per tagliare in pezzi il grosso tronco e liberare la strada. A presidio del luogo la polizia municipale che ha cercato di gestire il traffico, impazzito in tutta l'area collinare fino alle 20.30, orario in cui, dopo la rimozione del tronco e la pulizia dell'asfalto, è stata consentita la riapertura della strada.