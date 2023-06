Piazza degli Artisti, al via i lavori: «Presto cambierà volto»

Piazza degli Artisti, una delle piazze "strategiche" del quartiere Vomero, si appresta a cambiare volto. Ieri sono finalmente cominciati i lavori propedeutici ad un delicato lavoro di restyling che comprenderà la risistemazione delle aiuole, la restituzione del decoro alla monumentale phytolacca collocata al centro della piazza e la creazione di una nuova viabilità che dovrebbe notevolmente snellire il traffico in uno degli snodi nevralgici del quartiere Vomero.

Ad annunciare gli interventi attesi da tempo nel quartiere il presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino che ha voluto anzitutto sgomberare il campo da alcune polemiche nate negli scorsi giorni per le condizioni di avanzato degrado della phytolacca monumentale, circondata da rifiuti sversati abusivamente da alcune attività commerciali della zona.

«Anzitutto vogliamo rassicurare i cittadini - ha spiegato la numero uno del quinto parlamentino - sarà creato un alloggio più dignitoso per la bellissima phytolacca, congiungendo lo spazio verde dove alloggia con una delle vicine aiuole e installando un nuovo sistema di illuminazione che valorizzerà l'albero.

Allo stesso tempo ci sarà una piccola rivisitazione dei flussi di traffico, ma in nessun caso ci saranno blocchi. Vogliamo inoltre sgombrare il campo da alcuni dubbi sorti negli scorsi giorni - continua Cozzolino - e che riguardano la presunta volontà di installare box pertinenziali in piazza. Siamo assolutamente contrari a questo progetto e, anzi, vogliamo precisare che i ritardi nell'avvio dei lavori sono dovuti esclusivamente a difficoltà di carattere burocratico e amministrativo che abbiamo finalmente risolto. Questi lavori oltre a dare nuovo decoro a piazza degli Artisti, una piazza di pertinenza municipale sulla quale puntiamo molto anche dal punto di vista economico - prosegue ancora Clementina Cozzolino - daranno nuova dignità ad un albero monumentale che merita ben altra sorte che quella a cui è attualmente condannata a causa degli sversamenti selvaggi che pure stiamo cercando di contrastare».

Da palazzo San Giacomo, inoltre, sono in arrivo buone notizie sul fronte del verde pubblico nel quartiere del Vomero. Tra pochissime settimane, come ha annunciato l'assessore al Verde Vincenzo Santagada, il parco del Gasometro, una struttura chiusa da ormai 25 anni, sarà finalmente riaperta al pubblico.

«Come amministrazione - ha spiegato Santagada - affrontiamo ogni giorno difficoltà enormi a causa della cronica mancanza di personale e dell'enorme buco di bilancio con il quale abbiamo dovuto fare i conti. Stiamo però lavorando con tutte le nostre forze per dare risposte ai cittadini. Da questo punto di vista possiamo annunciare che sono in dirittura d'arrivo i lavori per il parco del Gasometro, una struttura che vogliamo valorizzare anche con il concorso delle scuole del quartiere. I lavori sono ormai quasi conclusi - continua Santagada - e contiamo di poter inaugurare il prossimo mese di settembre, alla riapertura delle scuole, un parco agricolo che farà da volano di sviluppo per l'intero territorio».

La notizia dell'avvio dei lavori a piazza degli Artisti è stata accolta con soddisfazione anche dalle associazioni civiche che più volte negli scorsi giorni avevano sottolineato il pessimo stato della phytolacca e la necessità di intensificare i controlli anti-selvaggi sul territorio. Il Comitato Gazebo Verde, il Comitato Civico Vomero e l'associazione Gea si erano battute in prima linea per ottenere il riconoscimento, per l'albero-simbolo di piazza degli Artisti, dello "status" di albero monumentale. E proprio il riconoscimento di uno status che tutela anche a livello legale la storica essenza arborea potrebbe aver fatto da "apripista" ad un intervento urbanistico che cambierà il volto di una piazza che, è la speranza di tutti, sarà resa "a misura di bambino" senza sacrificare - o almeno senza creare troppi disagi - la viabilità veicolare.

«Non possiamo che esprime soddisfazione per l'avvio dei lavori - dichiara Maria Teresa Ercolanese del Comitato Gazebo Verde - che finalmente con il uovo riassetto urbano assicureranno decoro e dignità non solo alla splendida phytolacca, ma all'intera piazza».

I lavori propedeutici per l'avvio dei lavori veri e propri sono partiti nelle scorse ore mentre, come ha spiegato la Municipalità, gli interventi più significativi - tra cui proprio la risistemazione dell'albero monumentale e delle aiuole - saranno realizzati per la seconda metà del mese di luglio.