Nocera Superiore: si perdono lungo un sentiero in montagna, due giovani salvati con l'elicottero

Si erano persi due ragazzi, oggi pomeriggio, lungo un sentiero a Nocera Superiore, nella zona del percorso della grotta di Annibale.

Riuscendo a lanciare una richiesta d'aiuto, non riuscendo più a trovare la strada per il ritorno, sono stati poi individuati e messi in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti anche con un elicottero che ha sorvolato la zona per diversi minuti. Il recupero dei due è avvenuto in due momenti differenti.

Sul posto, dopo il recupero a valle, è giunta anche un'ambulanza. In via precauzionale i ragazzi che avevano raggiunto la montagna per un'escursione sono stati poi accompagnati in ospedale per verificare le loro condizioni.