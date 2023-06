Cade durante l'arrampicata: grave un giovane a Caggiano

Vola da circa tre metri durante un'arrampicata, grave un giovane originario di Potenza. Due arrampicatori di Potenza sono stati salvati nel primo pomeriggio di oggi a Caggiano in seguito alla caduta di uno di loro per il distaccamento di due chiodi. Si tratta di un trentenne potentino rimasto ferito con diverse fratture in seguito a un volo di circa tre metri. L'altro ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri forestali, guardia di finanza e protezione civile Gopi onlus oltre che il servizio 118. Il ferito è stato portato all'ospedale di Polla.