Una bimba di appena un anno è ricoverata in ospedale a Vicenza dopo aver ingerito i medicinali della madre. È stata una corsa contro il tempo quella di lunedì sera, 5 giugno, quando alla centrale operativa del Suem è scattata l'emergenza. A chiamare sono stati i genitori di una neonata, una bambina tedesca di un anno, che si trovavano in vacanza a Bibione. All'ora di cena mamma e papà con la loro piccola si trovavano nella struttura ricettiva di via Egeria presa in affitto per passare un periodo di relax. Il loro programma si è bruscamente interrotto quando la mamma si è accorta che la piccola aveva appena ingerito almeno un paio di compresse. Medicinali che la donna aveva con sé per una patologia di cui soffre da tempo.

La corsa contro il tempo

Inutile il tentativo dei genitori di risolvere da soli il problema: per questo hanno chiesto aiuto al 118. Non c'era tempo da perdere e dal Punto di primo intervento di Bibione i sanitari si sono subito attivati. Hanno caricato nell'ambulanza la piccola, trasferendola all'ingresso di Bibione, dove è è atterrato l'elicottero di Treviso che era stato allarmato dalla stessa centrale del Suem. I soccorritori hanno infatti programmato l'immediato viaggio per l'ospedale di Vicenza, dove la piccola insieme alla mamma è stata trasferita d'urgenza. Arrivata nel capoluogo berico dopo circa 15 minuti, la piccola è stata portata subito in ambulatorio per essere sottoposta alla lavanda gastrica. È stata quindi trattenuta, con prognosi riservata, nello stesso ospedale.

Il ricovero

Fortunatamente l'immediato intervento del personale sanitario e la sua preparazione ha permesso di evitare il peggio. Per mamma e papà, con la loro piccola, si tratterà inevitabilmente di una vacanza singolare, che fortunatamente si risolverà con solo un brutto ricordo.