Positano, arriva Michael Jordan: giornata sullo yacht, poi festa nella villa che fu di Zeffirelli

Dopo cinque anni il mito vivente del basket mondiale è tornato in Costiera Amalfitana. Michael Jordan si trova a bordo del suo lussuoso yacht «M'Brace» nelle acque della Divina, precisamente nella rada della baia di Marmorata, sotto Ravello. In crociera nel Mediterraneo, è reduce dalla tappa siciliana dove è stato avvistato tra le strade di Lipari. Ieri sera il leggendario numero 23 dei Chicago Bulls è sbarcato a Positano, ospite a una serata esclusiva Villa Tre Ville, la magnifica residenza che fu del regista Franco Zeffirelli.

Finché l'imbarcazione resterà nelle acque della Divina non è da escludere che Jordan possa farsi rivedere, magari mimetizzato tra i turisti (cosa molto difficile data la sua statura) tra Amalfi, Ravello e Capri.

Stando ai bene informati, Jordan potrebbe incontrare alcuni amici statunitensi che si trovano in vacanza tra la Costiera e Capri.

Intanto se la gode a bordo del suo panfilo: dotato di tutti i comfort della categoria super lusso, con una grande piscina sul ponte sole, i lussuosi interni del M'Brace (battente bandiera delle Isole Cayman) possono accogliere 12 ospiti e un equipaggio di 24 persone. Costruito nel 2018 nei cantieri tedeschi nei cantieri tedeschi Abeking & Rasmussen ha una lunghezza di 74,5 metri ed è azionato da due motori diesel Caterpillar, che consentono allo yacht di raggiungere una velocità massima di 14 nodi e una velocità di crociera di 12 nodi. Il robusto scafo in acciaio e la sovrastruttura in alluminio garantiscono durata e prestazioni ottimali in alto mare. Michael Jordan l’ha rilevato nel dicembre dello scorso anno. Pare che il suo valore si aggiri intorno ai 100 milioni di dollari e i suoi costi di gestione annuali si aggirano intorno ai 10 milioni di dollari.