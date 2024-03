Elettra Lamborghini a Positano: relax in Costiera Amalfitana

Elettra Lamborghini fa tappa in Costiera Amalfitana, a Positano dove la cantante e conduttrice televisiva si sta godendo qualche giorno di meritato riposo. E a rivelare la sua destinazione è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram sul quale ha postato alcune storie che la ritraggono nella perla della Divina.

Ospite di una struttura che si affaccia sul mare di Positano, la Lamborghini ha fatto tappa anche in spiaggia, esattamente nei pressi del Music on the Rocks, da cui si è lasciata immortalare in uno scatto con l'inconfondibile panorama positanese alle spalle.

Immagine che è stata data in pasto ai suoi follower sul suo profilo social.

La Lamborghini si trova nella città verticale proprio mentre si sta proseguendo con le riprese dell'action-drama internazionale diretto dal vincitore dell'Emmy Award Adam Bernstein: si tratta di Costiera, la nuova serie Prime Original italiana girata in inglese e prodotta in Italia.