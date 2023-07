Bill de Blasio pizzaiolo per una notte: al Convento di Amalfi con Sorbillo

Le origini non si tradiscono. Anzi si ostentano. E con esse le tradizioni. Come quella per la pizza verso cui un personaggio del calibro di Bill de Blasio, sindaco di New York fino al 2021, ha sempre riservato una sorta di devozione.

E ieri sera ad Amalfi, complice l’amicizia con Gino Sorbillo che ha avviato con l’Anantara grand hotel Convento una collaborazione per la gestione della pizzeria, si è addirittura cimentato nella realizzazione della tonda più famosa al mondo: la margherita.

De Blasio, reduce dalla giornata trascorsa a Sacco, nel Cilento, ha raggiunto in serata la cittadina capofila della Costiera Amalfitana dove è stato accolto dal general manager della struttura extra lusso, Giacomo Sarnataro, e dal noto pizzaiolo napoletano.

E proprio aiutato da Sorbillo, l’ex sindaco di New York, che parla un invidiabile italiano, ha prodotto la sua pizza, stendendola, guarnendola e infornandola.

Tutto questo sotto gli occhi incuriositi degli ospiti della struttura.

A portare il saluto della città a Bill De Blasio è stato il sindaco Daniele Milano che lo ha omaggiato dello stemma di Amalfi e della ristampa su pregiata carta amalfitana dell’elogio che Salvatore Quasimodo dedicò all’antica repubblica marinara alla fine degli anni Sessanta.