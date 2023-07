Dopo i lavori riapre al traffico viale Vittorio Emanuele III

Torna percorribile, ed in entrambi i sensi di marcia, viale VIttorio Emenuele III a Sant'Agata de' Goti dopo i lavori di fresatura totale del manto d’asfalto e la posa di un nuovo tappeto iniziati lo scorso 3 luglio.

Rimosse le transenne che avevano delimitato l'area del cantiere, da questa mattina è così tornato completamente fruibile una delle arterie più importanti di Sant'Agata che collega il borgo antico con la parte nuova e sulla quale affacciano due istituti scolastici e numerose attività commerciali.

Luogo di ritrovo e passeggio per tanti santagatesi e meta obbligata per i visitatori che vogliono scattare una foto alla rupe tufacea sulla quale sorge il centro storico, in queste settimane il viale era stato prima chiuso completamente al traffico (e vietato anche ai pedoni) e poi riaperto con un senso unico.

I lavori programmati dall'amministrazione comunale di Sant'Agata, non più rinviabili per lo stato in cui versava il viale con il fondo stradale segnato da lesioni e voragini, hanno visto la fresatura del manto d’asfalto, la sistemazione dei cordoli e degli scarichi fluviali ed infine nella giornata di ieri la posa del nuovo tappeto.