Napoli, funicolare di Montesanto ferma per un guasto tecnico

«Come se non bastasse il fermo da ben 19 mesi della funicolare di Chiaia, stabilendo un vero e proprio record in materia di chiusura per lavori di revisione ventennale, si è fermata anche la funicolare di Montesanto, che trasporta quotidianamente un numero di passeggeri di poco inferiore, 12.500». A segnalare l'accaduto è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari.

«Una sospensione - sottolinea Capodanno - che ha particolarmente penalizzato i tanti turisti, che utilizzano questo impianto per raggiungere la zona di San Martino, dove si trovano bene artistici e culturali unici al mondo, come Castel Sant'Elmo, il museo e la certosa di San Martino,e ai quali peraltro non risulta che sia stata segnalata alcuna alternativa per raggiungere il Vomero».

«Si aggiunga che, a seguito della voragine apertasi in via Morghen il 21 febbraio scorso, è stata sospesa anche la circolare V1, l'unica linea su somma che raggiungeva il piazzale di San Martino, la quale - aggiunge Capodanno - benché via Morghen sia stata riaperta al traffico veicolare già dal 1° aprile scorso e nonostante le numerose segnalazioni e proteste, non è stata ancora ripristinata».