Capri, barca affonda al largo di Punta Campanella: due giovani salvati dalla guardia costiera

Un naufragio è stato sventato al largo tra Punta Campanella e Capri grazie al tempestivo intervento effettuato dall’ufficio circondariale marittimo di Capri, comandato dal tenente di vascello Emanuele Colombo, dove era arrivata una segnalazione di una barca da diporto di 8 metri e mezzo che navigava tra Capri e la penisola sorrentina. A bordo del natante che rischiava di affondare si trovavano due persone, un uomo ed una donna, due trentenni che hanno lanciato l’Sos che è stata accolta dalla Guardia Costiera di Capri a cui chiedevano soccorso poiché l’imbarcazione stava imbarcando ingenti quantità di acqua rischiando di affondare. È intervenuto immediatamente il gommone veloce in dotazione alla Circomare dell’isola che già si trovava in zona per il servizio di pattugliamento delle acqua intorno Capri coadiuvato dalla motovedette Sar Cp858 che era stata inviata dal porto di Capri nella zona segnalata.

In pochi minuti i due mezzi sono arrivati sul luogo ed hanno soccorso i due diportisti che sono risultati entrambi di nazionalità italiana e sono stati trovati entrambi in stato di choc, ma non mostravano altri segni di malore. I marinai della Guardia Costiera dopo aver verificato che nel tratto di mare non c’erano tracce di inquinamento dovute al semi affondamento dello scafo hanno fatto trasbordare i due giovani sulla motovedetta e li hanno trasferiti nel porto di Capri dove sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause e le dinamiche dell’evento che poteva costare la vita a due persone. Mentre l’imbarcazione in difficoltà è stata rimorchiata nel porto di Capri da uno scafo appartenente a una ditta specializzata.