Riaperta al traffico la strada di collegamento con Cervino

Riaperta al traffico via Casiere Voccola, la strada che collega il comune di Durazzano con quello di Cervino.

L'arteria era chiusa dallo scorso 19 giugno per gli effetti di un'ordinanza del primo cittadino casertano Giuseppe Vinciguerra firmata per consentire il completamento dei lavori di ampliamento della sede stradale.

Un intervento particolarmente atteso quello per la messa in sicurezza del collegamento e l'allargamento e la sistemazione di due tornanti. In occasione dell'avvio dei lavori il Comune di Durazzano aveva indicato anche un percorso alternativo lungo la strada Messercola-Durazzano.