Interruzione del servizio idrico a causa di un guasto alla rete

Disagi per i cittadini di Sant'Agata de' Goti dove dalle 9.20 di questa mattina, a causa di un guasto improvviso alla rete idrica in zona Saiano, c'è stata l'interruzione del servizio.

Il problema riguarda la parte meridionale del territorio comunale ed in particolare ad essere rimasti senza acqua sono i residenti della zone di Cantinelle, Saiano ed in parte anche a Capitone. Il servizio, spiegano da Gesesa i cui operai sono già al lavoro per la riparazione del guasto, «sarà sospeso fino ad ultimazione dei lavori».