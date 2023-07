Albero «sfregiato» all'interno dell'area protetta, la denuncia del presidente del parco regionale Taburno Camposauro

«Sono molto indignato da quanto accaduto, ma altrettanto sicuro che i responsabili di questi scempi, veri e propri delinquenti, prima o poi andranno via dalla nostra area protetta». La denuncia è del presidente dell'Ente Parco regionale Taburno Camposauro Costantino Caturano dopo il nuovo atto vandalico perpetrato all'interno dell'area protetta.

Denuncia accompagnata da una foto in cui si vede lo «sfregio» ad un albero lungo uno dei sentieri che corrono tra i boschi della Dormiente.

«Come potete vedere - spiega Caturano - si tratta di uno "sfregio" fatto in uno dei posti più belli del parco. Ne potrei elencare tanti altri e farvi vedere le foto che in questi mesi mi hanno inviato ma ho scelto questa perché molto significativa della cattiveria e inciviltà messa in atto».