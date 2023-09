Gemellaggio Foglianise-Bacoli, anche un pullman per la cerimonia di consegna della riproduzione in grano della Casina Vanvitelliana

«Carissimi concittadini, sono lieto di condividere con voi una notizia straordinaria che renderà onore alla nostra comunità e al legame culturale che condividiamo con la città di Bacoli. Sabato 30 settembre, alle ore 18, si terrà la cerimonia di omaggio del carro di grano che riproduce la Casina Vanvitelliana di Bacoli». Con questo messaggio il sindaco di Foglianise Giovanni Mastrocinque ha informato i propri cittadini dell'evento in programma sabato 30 settembre a Bacoli e che vedrà la consegna della Casina Vanvitelliana in grano realizzata dai maestri della paglia in occasione dei festeggiamenti per San Rocco.

«Un incontro imperdibile - ha commentato Mastrocinque - in cui la cultura e i sapori delle nostre terre si fonderanno» ed in quella occasione un pullman partirà dal Sannio per raggiungere il Parco Borbonico del Fusaro dove la riproduzione in grano della Casina Vanvitelliana troverà posto vicino alla sua "sorella maggiore" e permettere così ai cittadini di Foglianise di partecipare al gemellaggio.

Previsto anche l'intervento del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e di quello di Foglianise, Giovanni Mastrocinque, che si confronteranno sul tema "Nuovi percorsi culturali: dai Campi flegrei al Sannio".