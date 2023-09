Napoli, ennesimo furto di rame sulla metro Linea 1: arrestato il malvivente

Questa notte tra le ore 3 e le 4 si è verificato l'ennesimo furto dei cavi di rame, dai binari della linea 1, tra Chiaiano e Frullone. Dopo i ripetuti furti della scorsa settimana che hanno causato ripercussioni e chiusure del servizio della linea 1, grazie alla task Force messa in campo da Anm e Polfer, il malvivente è stato colto in flagranza di reato e consegnato alla giustizia.

Gli uomini messi in campo da Anm, i signori Varriale, Cuomo ed Esposito - in coordinamento con gli uomini della Polfer - alle ore 3.15 hanno allertato le forze dell'ordine già presenti in zona per consentire l'arresto del delinquente. Subito dopo, con le proprie squadre di tecnici, Anm ha provveduto celermente a ripristinare la regolare funzionalità degli impianti di sicurezza prima dell'orario di inizio del servizio per non arrecare disagi al pubblico.

Dalla Segreteria Regionale di OR.S.A.

massimo apprezzamento per quanto accaduto questa notte, in luce dell'impegno del personale di Anm e Polfer, che ha consentito - nel più breve tempo possibile - l'arresto di questo malvivente. Non era più pensabile che ogni paio di notti avvenivano questi furti che, come conseguenza, portavano l'interruzione o limitazione del servizio della linea 1.