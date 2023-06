L'ex sindaco di New York De Blasio a Napoli: visita per il compleanno del cardinale Sepe

Bill De Blasio politico statunitense, membro del Partito Democratico e già sindaco di New York per due mandati, dal 2014 al 2021 ha fatto visita stamattina al Cardinale Crescenzio Sepe per la ricorrenza degli ottant’anni del porporato presso la sua residenza di Capodimonte. Il gioioso e cordiale incontro è stato allietato dall’esibizione dei giovani musicisti delle 7 bande musicali promosse dall’arcivescovo emerito Sepe nel corso del suo Ministero Pastorale in sinergia con la Regione Campania.

Per l’occasione Mons Adolfo Russo che soprintende alle attività delle bande musicali giovanili ed è direttore del Museo Diocesano Complesso Monumentale Donnaregina di Napoli ha fatto dono nel corso del festivo appuntamento a Bill De Blasio del volume che raccoglie, per i tipi della Elio de Rosa Editore, più di trenta contributi scienti­fici sulla ­figura di San Gennaro e il suo rapporto con la città e il popolo napoletano. Bill De Blasio che ha ricevuto in questi giorni a Napoli il Premio Dorso per aver in particolare negli anni onorato all’estero si inserisce a buon diritto nella scia di prestigiosi esponenti italo-americani che hanno offerto e offrono un contributo fondamentale alla vita sociale e culturale degli Stati Uniti.

Di origine sannite e lucane, Bill De Blasio rappresenta una importante testimonianza di quegli italo-americani che affermano l’importanza di preservare per le nuove generazioni l’amore per la cultura italiana e quella meridionale in particolare. Dalle sue origini italiane Bill De Blasio di cui ne va sempre orgoglioso ribadendo in più occasioni il senso di appartenenza e identità, ha imparato soprattutto l’importanza del ruolo della famiglia e del prendersi cura di chi ha più bisogno. Orgoglioso delle sue origini campane, S.Agata dei Goti, Bill De Blasio è sempre stato un grande tifoso della squadra di calcio del Napoli ed ha esultato con l’intera comunità italo-americana di New York per l’assegnazione dello scudetto, sottolineando che la squadra rappresenta il meglio di tante etnie che si sono unite per raggiungere un traguardo comune.



Il volume offerto in dono a Bill De Blasio è espressione del percorso costruito per avanzare la candidatura del “Culto e devozione di San Gennaro a Napoli e nel Mondo” nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale dell’Unesco. Condivisi con l’occasione il cammino istituzionale della candidatura Unesco con l’intento di diffondere la conoscenza della “rappresentatività della diversità e della creatività umana” per permettere alle comunità, ai gruppi nonché alle singole persone di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale rappresentato dal santo patrono.

L’iniziativa, già stata meritevole dell’Iscrizione nell’Inventario Ipic per l’anno 2018 del Patrimonio Culturale Immateriale Campano, è stata promossa dall’Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdipartimentale Ricerca Lupt in collaborazione con la Fondazione “Fare Chiesa e Città”, l’Eccellentissima Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, il Pio Monte della Misericordia, il Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli, il Comitato Diocesano San Gennaro - Guardia di Onore alla Cripta; l’Associazione "I Sedili di Napoli", la Fondazione Ferrante Sanseverino, l’Associazione Sebeto ed ICOMOS Italia - International Council on Monuments and Sites.