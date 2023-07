Salerno, la condotta perde acqua: rubinetti a secco nella zona alta. Sos ospedale Da Procida

Rubinetti a secco per 9 ore, in alcune zone di Salerno: interessato anche l'ospedale Da Procida. A comunicarlo, in una nota, la società Ausino.

I disagi dono legati ad una perdita sulla condotta adduttrice Consorziale nel comune di Giffoni Sei Casali”. L'erogazione verrà interrotta nella giornata di giovedì, dalle 7 fino alle 16 : orari di inizio lavori e di caricamento della condotta.

La sospensione idrica interesserà le seguenti zone: Cappelle Superiori; Puzzo di Cappelle; Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S. Luca (inclusi Parco Ambra e SIULP); Montecasino (parte alta); Rione Calenda (nel tratto di Via S.Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI); Via S. De Vita e Via dei Casali; Ospedale Da Procida.