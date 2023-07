Sarà una perizia a stabilire se c’è un colpevole per la morte di Maurizio Franzesi, il ceramista salernitano deceduto nel luglio 2021 dopo essere caduto dalla sua bicicletta in una zona boschiva di San Cipriano Picentino. Sotto accusa, per omicidio colposo, è finito il proprietario di un terreno circondato da una rete di recinzione caduta sul terreno e mai rimossa. Proprio quella rete sarebbe stata a determinare l’incidente poiché, in base a quanto ricostruito dalle indagini, il ciclista sarebbe caduto a causa di quell’ostacolo imprevisto presente sul sentiero. Ieri, davanti al gup Pietro Indinnimeo si è aperta l’udienza preliminare ed è stato affidato l’incarico ad un consulente che dovrà stabilire se il proprietario del fondo ha delle responsabilità.

APPROFONDIMENTI Transizione energetica, l'affondo di De Rosa (Smet): «Direttive europee irrealistiche» Nocera Inferiore, Villa dei Fiori riconosce a due sue dipendenti il bonus natalità perchè diventati genitori Montecorice, Cetara e Casal Velino: la hit di Legambiente dei comuni più virtuosi nella raccolta differenziata

La rete di recinzione, in base a quanto evidenziato dal legale dell’imputato, l’avvocato Agostino De Caro, non era di proprietà dell’uomo ma della Provincia in quanto ente pubblico responsabile della manutenzione delle strade ed era presente già quando l’imputato aveva acquistato il terreno. L’udienza preliminare ruota quindi tutta intorno a questo punto: a chi spettava rimuovere quella rete? Si torna in aula a settembre dopo il deposito delle conclusioni del perito. La tragedia risale all’estate 2021: la vittima era sola al momento dell’incidente che fu ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona. Maurizio Franzesi era molto conosciuto a Salerno dove gestiva da anni l’Officina Ceramica, un accorsato negozio di ceramiche vietresi. Padre di un ragazzo di dodici anni, Franzesi si era avvicinato giovanissimo al settore, e ne aveva fatto ragione di vita.