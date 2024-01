Ponteggio non protetto, denuncia e sospensione

Nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e al contrasto del lavoro irregolare, i Carabinieri della Stazione di Amorosi e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento questa mattina hanno denunciato un’imprenditrice edile ed il coordinatore di cantiere per violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I militari, al termine dell’ispezione al cantiere allestito per la ristrutturazione di un edificio privato, hanno riscontrato la mancata predisposizione di un idoneo parapetto sul ponteggio in uso ai lavoratori ed il mancato coordinamento e controllo delle procedure di lavoro. Pertanto è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per il rischio di caduta dall’alto degli operai, e sono state erogate due ammende per complessivi 18.225 euro, oltre a sanzioni amministrative per 3.000 euro.