Benevento, missione completamento della Fondo Valle Isclero: consegnato l'appalto

Consegnato formalmente alla ditta aggiudicataria l'appalto dei lavori di completamento della Fondo Valle Isclero, per l'importo complessivo di 9 milioni di euro, di cui circa 7 a base d'asta. La consegna è avvenuta nella Rocca dei Rettori, alla presenza del presidente della Provincia Nino Lombardi, del vice presidente Alfonso Ciervo, dei consiglieri provinciali Nascenzio Iannace (delegato alla viabilità) e Antonio Capuano (delegato ai trasporti), del dirigente del settore Infrastrutture Angelo Carmine Giordano, della responsabile del procedimento Stefania Rispoli e del titolare dell'impresa aggiudicataria dei lavori. Gli interventi saranno ultimati, secondo contratto, in 459 giorni. La nuova arteria completa, tra l'altro, nel Sannio il tracciato della Fondo Valle Isclero in direzione valle Caudina – Statale 7 Appia, assicurando collegamenti più celeri con le province di Avellino e Caserta, consentendo anche un migliore accesso per la viabilità provinciale per molti centri caudini. «La Provincia di Benevento non si limita solo agli annunci: la Provincia sta realizzando opere - ha detto Lombardi -. Con oggi noi investiamo ancora altri 9 milioni di euro in infrastrutture stradali e presto ne investiremo altri. Mi piace ricordare – ha sottolineato – la sinergia istituzionale tra la Provincia e la Regione per assicurare a una numerosa utenza una infrastruttura di elevato valore strategica. L'importanza di questo ultimo tronco della Fondo Valle Isclero, consiste in particolare nel garantire l'accesso per l'ospedale “Sant'Alfonso Maria de' Liguori” di Sant’Agata de' Goti».

Sempre sul fronte infrastrutture, il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante ha annunciato: «Il commissario straordinario di governo Mucilli ha emesso la determina che definisce le condizioni per procedere alla successiva stipula del contratto con l'aggiudicatario dei lavori sul primo lotto della Ss 372 Telesina (CaianelloBenevento).

Un ulteriore passo in avanti. Martedì 13 eseguirò un nuovo sopralluogo nel territorio sannita, interessato dalla progettazione e dalla realizzazione di numerose opere ferroviarie, stradali, idriche essenziali per lo sviluppo del tessuto socio-economico del beneventano e dell'intera Campania, su cui - al netto delle strumentali polemiche delle opposizioni - il governo mantiene altissima la sua attenzione».