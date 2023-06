Ponti e viadotti, la Provincia di Benevento stanzia circa 17 milioni di euro

Approvata la ripartizione delle risorse finanziarie per realizzare interventi sulla rete stradale provinciale con la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi, in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza.

Il provvedimento impegna fondi del decreto ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile per circa 17 milioni di euro suddivisi per le annualità che vanno dal 2024 al 2029.

Il presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha commentato: «Il programma, suddiviso per le annualità dal 2024 al 2029, affronta una serie di nodi problematici sulla rete stradale provinciale a seguito della istruttoria che è stata disposta per garantire la sicurezza dei collegamenti.

Sono state anche recepite le segnalazioni e le istanze che venivano dal territorio».

«Ritengo - ha aggiunto Lombardi - sia stata data una risposta positiva e concreta ad una delle criticità della nostra rete infrastrutturale sulla base delle disponibilità finanziarie che sono state riconosciute alla Provincia: di tanto va dato atto alla struttura tecnica che ha lavorato con attenzione ed impegno. Naturalmente, gli sforzi sono concentrati ad affrontare gli altri nodi che riguardano il complesso della rete stradale provinciale che presenta una lunga serie di ataviche problematiche strutturali».