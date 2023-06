Terzo mandato, botta e risposta tra Mastella e Cacciano

Botta e risposta sul terzo mandato tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e il segretario provinciale del Pd, Giovanni Cacciano. Questa mattina, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla questione di piazza Cardinal Pacca il primo cittadino, riferendosi ai consiglieri di opposizione, aveva affermato: "Ce l’hanno con me e va anche bene, ma quando agiscono così dimostrano di avercela con la città e non mi pare il caso. Ogni volta una manifestazione muscolare, sono destinati a rimanere all’opposizione. Possono solo affidarsi al Padre eterno, perchè se si va verso il terzo mandato li schianto, non ci sono problemi”.

Pronta la risposta del coordinatore dei dem: "Non sappiamo se si vada verso il terzo mandato anche per i comuni a doppio turno, sul punto comunque non abbiamo alcun pregiudizio ideologico.

Stia perciò sereno il sindaco di Benevento, gli auguriamo buona salute e lunga vita così da poterlo battere nel 2027. Sarebbe certamente più divertente e al contempo gli eviteremmo l’ignobile scusa di attribuire ad altri la responsabilità della sconfitta come recentemente accaduto nella sua cara Ceppaloni".