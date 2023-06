Confindustria Benevento punta ad allargare la base associativa

Confindustria Benevento punta ad allargare la proria base associativa attravero la campagna promozionale «Con te possiamo fare di più». L'unione degli industriali conta già 330 aziende iscritte che rappresentano circa 10mila dipendenti ed oltre 1,5 miliardi di fatturato.

«La promozione - si legge nella nota - prevede l’iscrizione per 24 mesi a soli mille euro e rappresenta l’occasione per avvicinare quelle realtà imprenditoriali che nel sistema associativo possono crescere e svilupparsi. I testimonial della campagna sono imprenditori che credono nell’Associazione e che con entusiasmo raccontato la propria esperienza e i valori che li hanno convinti a favorire l’associazionismo. L’obiettivo è quello di condividere l’idea di una casa comune che sta prendendo forma anche attraverso il progetto della nuova sede prevista negli uffici dell’ex Banca d’Italia, un luogo in cui rappresentanza, opportunità, confronto ed informazione consentiranno di potersi esprimere al meglio e costruire progetti che guardano al futuro».

I volti della campagna associativa sono di: Vito Campagnuolo amministratore di Nashira Hardmetals; Roberta Caporaso di Medical Center; Erika di Crosta amministratore di l’Arte dei sapori; e di Giovanni Caturano consigliere delegato all’innovazione di Mare Group.