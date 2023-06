Mastella: «Da Benevento a Pietrelcina la Marcia per il Sud»

"Ogni anno organizzeremo un'iniziativa: una marcia per il Sud che collega Benevento e Pietrelcina, al pari di quella che unisce Perugia ed Assisi".

Così il sindaco Clemente Mastella all'inaugurazione della strada denominata 'Il cammino della pace' che da Benevento conduce a Pietrelcina attraversando le contrade Olmeri, Cardoni, Acquafredda, Capoiazzo e Camerelle, in un percorso che si snoda per 8,5 chilometri nel comune capoluogo per poi proseguire in quello che ha dato i natali a San Pio. Un investimento di oltre 1,8 milioni di euro con cui è stata recuperata la pavimentazione stradale, realizzate cunette e canali di scolo, installati 256 pali di illuminazione ed anche la fibra internet.



"E' un'opera - ha aggiunto Mastella - che abbiamo fatto insieme a Pietrelcina, rispondendo all'esigenza di qualità dei servizi alle comunità che erano state un po' trascurate in passato.

Credo che sia la più grande opera che abbiamo realizzato nelle contrade della città di Benevento. Siamo molto soddisfatti, spero che la gente sia contenta".



"E' un grande lavoro - ha commentato il sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone - che ha unito due interventi distinti in un intero percorso. Pensiamo che questa strada unisca Benevento e Pietrelcina non solo praticamente ma anche da tanti altri punti di vista. Ed è anche l'occasione per dare vita ad altre sfaccettature turistiche: penso a quella ambientale, enogastronomica che sono coerenti con i flussi turistici delle nostre città".