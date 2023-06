Benevento: contributo campi solari, ecco quelli convenzionati

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Benevento, alla sezione Sostegno sociale, l'elenco dei centri estivi/campi solari convenzionati presso i quali le famiglie meno abbienti potranno fare istanza per usufruire del contributo economico messo a disposizione da Palazzo Mosti. A renderlo noto è stato l'assessore alle Politiche sociali, Carmen Coppola.



I centri estivi-campi solari convenzionati sono: Asd Star Games in via Santa Colomba-Via Cosentini (minori 3-14 anni), cooperativa sociale Bartolo Longo in via Romoaldo II-Colonia Elioterapica (minori 3-14 anni e 3-17 anni disabili Legge 104/92), Us Rugby Benevento Asd in via Dorso (minori 3-14 anni), Congregazione Suore Terziarie Francescane Immacolatine in via Meomartini (minori 3 -6 anni), Associazione Ludoteca Il Paese dei Balocchi in contrada Epitaffio (minori 3-8 anni), cooperativa sociale Bartolo Longo in contrada San Liberatore-Fagianella (minori 3-14 anni e 3-17 anni disabili legge 104/92), coop sociale Logos in via Meomartini-Parrocchia Sacro Cuore (minori 3-14 anni), Asd Olmeri Club Academy in contrada Olmeri (minori 3-14 anni), Piccoli e Grandi srl in viale Aldo Moro (minori 3-9 anni).



Inoltre da oggi, 20 giugno, è possibile trasmettere le domande per avere diritto al contributo. Esse dovranno essere compilate sull’apposito modulo - allegato all’avviso - e dovranno pervenire entro e non oltre il 15 luglio a mezzo di posta certificata (all’indirizzo servizisociali@pec.comunebn.it, specificando nell'oggetto: 'Richiesta di contributo per il pagamento delle rette di frequenza a Centri Estivi 2023 (Campi Solari)'.

In caso di impossibilità motivata all’inoltro telematico, le domande potranno essere consegnate a mano all’ufficio Protocollo generale dei Servizi sociali situato in viale dell’Università, civico 10.

Si specifica che la richiesta di contributo è sempre individuale, anche in caso di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.