Benevento: “Un Assist per la Colonia”, torna la sette giorni di basket

Torna anche quest'anno 'Un Assist per la Colonia', la sette giorni di basket che si terrà presso la colonia elioterapica a partire da lunedì 19 giugno. La manifestazione sarà anticipata, sabato 17, dalla cerimonia delle double face, le divise, agli oltre 140 iscritti che per tutta la settimana la indosseranno nelle attività e nei tornei loro dedicati.

Il team, formato da Cooperativa Bartololongo, Antonino Di Pasquale, Monica Di Rienzo e Massimiliano Tipaldi, si ripresenta anche quest’estate proponendo tre categorie giovanili che consentiranno consentendo ai ragazzi nati tra il 2000 e il 2011 di affrontarsi nei tornei 3vs3 e 5vs5.

Anche i più piccoli (fino all’anno di nascita 2016) potranno prendere parte alla manifestazione: a loro sarà dedicato un Gran Galà del minibasket.

All’interno del cartellone è previsto anche un Pink Day per le giovani cestiste partecipanti.

Spazio riservato pure alla categoria over30 che avrà la possibilità di giocare in alcune delle serate in programma, con una formula a sorteggio e squadre variabili di serata in serata, all’insegna del divertimento. Durante le serate ci sarà la possibilità di fermarsi a cenare, mentre da venerdì e fino a domenica si esibiranno tre diverse band: Folk and Barboun, Anymore (cover band di Vasco Rossi) e Lando Cafè.