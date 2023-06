Febbre Bct, polverizzati i biglietti per Mare Fuori e Yaman

Una lunga coda questa mattina si è concentrata davanti al quartier generale del Bct, il festival del cinema e della televisione di Benevento, per accappararsi i biglietti degli spettacoli previsti in piazza Roma.

Polverizzati in poco tempo i tagliandi per assistere agli spettacoli che vedranno protagonisti alcuni attori del cast di Mare Fuori e Can Yaman; verso il sold out anche i ticket per Micaela Ramazzotti e per il regista Marco Bellocchio.

La distribuzione dei ticket, cominciata alle 10,30, ha visto persone che si sono recate in via Enchemperto anche alle 5 di questa mattina.