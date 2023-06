Palazzo Mosti di Benevento, strappo ricucito tra Mastella e Scarinzi

Chiarito in tempi record il malinteso tra il sindaco Mastella e Gigi Scarinzi, consigliere di maggioranza, presidente della commissione Lavori Pubblici e capo della segreteria del leader di Ndc. Nelle ultime ore Scarinzi aveva stabilito di rassegnare le dimissioni dalle due cariche pur rimanendo tra le fila del primo cittadino a Palazzo Mosti. Alla base della decisione sembra vi fossero alcuni dissidi avuti con il presidente della Provincia, Nino Lombardi, ed il presidente del Consorzio Asi, Luigi Barone.

Pochi minuti fa il consigliere ha inviato un comunicato in cui ha annunciato di aver incontrato il sindaco. "E' stato un incontro cordiale - ha spiegato Scarinzi nella nota - in cui con la massima franchezza gli ho rappresentato alcune criticità in ordine ad una serie di fattori che nell'ultimo periodo mi avevano suscitato più di qualche perplessità.

Era chiaro prima e lo è adesso che l'oggetto di queste perplessità non è stato mai il sindaco Mastella, né dal punto di vista politico, né soprattutto dal punto di vista umano. Da lui ho ricevuto una ulteriore attestazione di fiducia, stima e affetto, in virtù della quale continueró con maggiore vigore la mia attività politica e amministrativa nella sua squadra".