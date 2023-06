Sangiuliano a Benevento per i 150 anni del museo del Sannio

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sarà a Benevento a dicembre per le celebrazioni dei 150 anni del Museo del Sannio. Ad annunciarlo è stato il presidente della Provincia, Nino Lombardi, intervenendo questo pomeriggio all'inizio del ciclo di conversazioni organizzate da SannioEuropa, la società in house, che gestisce e promuove la rete museale in città per conto della Rocca dei Rettori.

L'appuntamento odierno ha visto l'intervento della professoressa Silvana Rapuano, docente di Archeologia Cristiana e Medievale presso l’Università della Campania 'Luigi Vanvitelli' che ha relazionato su 'Archeologia e storia di un monastero medievale di Benevento: Sant’Ilario a Port’Aurea'.