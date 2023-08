Alta velocità Napoli-Bari, vertice a Palazzo Mosti

Si discuterà dell'Alta velocità/capacità ferroviaria Napoli-Bari martedì prossimo, alle 11, a Palazzo Mosti ed in particolare della programmazione e realizzazione delle opere di valorizzazione del territorio e di mitigazione dell'impatto ambientale dell'opera infrastrutturale. Il vertice, al quale parteciperanno i Comuni attraversati dall'intervento, è motivato dall'adozione da parte del Cipes, su proposta del ministro Fitto, della delibera per il riparto delle risorse del fondo di coesione e sviluppo che al Sud destina circa 6 milioni di euro.



Si discuterà della programmazione e realizzazione delle opere di valorizzazione del territorio e di mitigazione dell’impatto ambientale e della necessità della sottoscrizione di un accordo tra regione Campania e governo per un piano di finanziamento che consenta di individuare le linee di intervento e procedere al finanziamento degli interventi previsti. Tra questi, come concordato a febbraio in una riunione con il presidente della IV Commissione consiliare regionale Luca Cascone, con i rappresentanti di Rfi Ciro Napoli e Domenico Semplice e con i sindaci dei comuni interessati, c’è l’impegno della Regione a rendersi disponibile per il finanziamento di ulteriori 50 milioni di euro che serviranno a mitigare l’impatto che la realizzazione di questa importante tratta ferroviaria avrà sui territori attraversati.