A Benevento Città Spettacolo Morandi, Paolillo e Geolier

Svelato il cartellone della 44esima edizione del festival Benevento Città Spettacolo diretto da Renato Giordano. Dal 25 al 30 agosto la città si prepara ad accogliere un ricco parterre di artisti. Atteso Gianni Morandi, ma non solo. Tornerà ad esibirsi a piazza Risorgimento il rapper Geolier insieme a MV Killa ed Enzo Dong.

Fan in trepidante attesa anche per Matteo Paolillo, Edoardo nella serie Mare Fuori, con lo spettacolo 'Tra set e musica' in cui si esibirà cantando la celebre sigla della serie e qualche inedito. Arriveranno anche gli Alunni del Sole.

Il premio 'Ugo Gregoretti' sarà conferito all'attrice Lina Sastri, mentre per il giorno finale Maurizio De Giovanni sarà al chiostro di Santa Sofia con lo spettacolo teatrale ‘Napoli è passione – E’ sempre colpa dei sogni’.