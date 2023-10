Erano da poco passate le due, quando i residenti di via Scipione Mazzella sono stati svegliati nel cuore della notte.

Stavolta non per una delle tante scosse di terremoto che si stanno susseguendo negli ultimi giorni, ma per un raid incendiario che ha coinvolto tre veicoli in sosta all'altezza del civico 16. A darne notizia è Ciro Cicatiello, storico commerciante delle Fontanelle, che così racconta l'accaduto: «Erano all'incirca le 2.15 quando mi hanno citofonato avvisandomi che la mia auto era andata in fiamme insieme ad altre due. I veicoli erano tutti distanti l'uno dall'altro, ma stando a quanto ci hanno detto le forze dell'ordine pare non si sappia ancora quali siano state le cause. Per noi è un grave danno emotivo, oltre che economico».

Resta la preoccupazione dei residenti, che lamentano l'assenza di controlli sul territorio e di impianti di videosorveglianza. Anche se dalla terza Municipalità fanno sapere che questi ultimi esistono, come spiega il consigliere Claudio Capuozzo: «In fondo alla strada vi sono delle telecamere che, se funzionanti, hanno ripreso quanto avvenuto la notte scorsa».

Intanto, la solidarietà di cittadini e associazioni: «Esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie che hanno subito questo grave danno - dice Emanuele De Lucia, portavoce dell'associazione Giovani delle Fontanelle - abbiamo piena fiducia nelle forze dell'ordine, affinché risalgano ai responsabili di questo brutto eposodio», conclude.